(1)
إنْ ألقيتَ الحَبَّ
فلا تسألْ هل أكلتْهُ حماماتٌ
أو غِرْبان!
(2)
تنتظرُ وقوعي
فاجلسْ حتَّى لا تتعبَ
قدماك!
(3)
يُزعجُنا جِدًّا
أنْ نجلسَ في البيتِ
فهل نتذكَّرُ
مَنْ ليسَ لهُ بيت؟!
(4)
الشَّجرةُ لمَّا تتمدَّدُ
هل تتمدَّدُ بضجيجٍ
أو ضوضاء؟!
(5)
حبلٌ هشٌّ للغايةِ
كيفَ سيُصبحُ قيدا؟!
(6)
هو في الدَّركِ الأسفلِ
كيفَ تُحدِّثُهُ
عنْ قممٍ تسكنُها أنت؟!
(7)
يا ذاكَ الصَّيَّادُ
هل تصطادُ الطَّائرَ
إنْ أفزعته؟!
(8)
بيتُ أبي الضَّيِّقُ
أوسعُ
مِنْ أيِّ براحٍ آخَر!
(9)
يُعطيهِ سريرًا
مِنْ حجرٍ وصُخورٍ
ويُطالبُهُ
ألَّا يتوجَّع!
(10)
لم يحلمْ
كيفَ تُفسَّرُ رؤياهُ؟!