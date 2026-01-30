فكرة الاستثمار

كفكرة أولى لتعريف الاستثمار الثقافي نقف بين معنيين حقيقين منشأهما في فكرة المشروع بمعناه الربحي وغير الربحي لمكونات الثقافة في شتى فنونها المعرفية والفكرية والإبداعية من جهتين؛ هما الاستثمار البشري للطاقة الكامنة للإبداع للمجتمع ونموه الحضاري ومنجزاته وآخر نمو اقتصادي يحفز على ديمومة العمل الثقافي عبر عوائد مجزية تأصل للفكرة الأولى للنمو الحضاري والمعرفي الذي بات مقياساً للدول والمجتمعات الرائدة والمتطلعة لمستقبلها الواعد في التفوق والحضور الثقافي العالمي

الجغرافيا الأدبية

ولأن جغرافيا الأدب أحد أهم مكونات هذا النمو الرحب والفسيح في عوالمه الخاصة التي تتكئ على مقوماته الإبداعية الرصينة والمبتكرة وواقعها على الأرض.نحاول هنا تسليط بعض الضوء على الجانب الفارع والمتفرد لأدباء وشعراء وقاصين ومسرحيين ونقاد وكتّاب رأي ومترجمين من شباب هذا الوطن يقومون بواجباتهم الطموحة والإبداعية في التمثيل الهائل للوطن في محافله الداخلية الكبيرة والدولية الفارعة والمتميزة والملهمة؛ إيماناً منهم بالدور المناط عليهم كزكاة لإبداعهم وقدراتهم التي وهبها لهم كموهبة وكعمل دؤوب ما زالوا ينحتون من قلوبهم ما يقيم لهم وزناً إبداعياً ناهضاً يصل للعالمية التي يستحق هذا الوطن أن يباهي به من أعمال ومن مبدعين عاليي الجودة والمحتوى المبدع والمشرف والمستحق للعناية والدعم والاستثمار المجدي فيه بكل ما أعطيت من معنى لمفهوم فكرة الاستثمار الثقافي.

المناطق الثقافية

وبالتسليط على جغرافيا الأدب

والرصد للمناطق والمحافظات بالمملكة العربية السعودية لا يمكن أن نركن لإحصاء واحد لتوزيع المناطق لكثافة التعاطي الثقافي وحجم الإبداع فيه ومنجزه، لكن ما يهمنا هو وجود تفوق ملحوظ يتسارع في مناطق ومساحات عدة مهمة تكاد تكون بارزة من مناطق المملكة، ويشار لها بالبنان في نمو البرامج المحلقة والمنتجة بكفاءة عالية الروعة والإبداع يطمئن لها تتصدر الصحف والمجلات والمهرجانات والمحافل بكل جدارة، ناهيك عن الفوز المستحق في المسابقات الكبيرة والمهمة والعريقة في الوطن العربي والخليج والعالم التي صنعت أسماء لامعة في عالم الإبداع لا يمكن التغافل عنها عبر أجيال متفاوتة قادت المشهد الأدبي على اتساع منتجيه ومبدعيه، إذ لا يخلو مشهد أدبي أو شعري أو ثقافي من حضورهم اللافت المجيد أو تبوؤ مراكزه الأولى لما يقدمونه من رسوخ عميق في الذاكرة الأدبية.

التكافل الثقافي الريعي

ومن هنا وبالرصد لكل هذه المسابقات والمحافل والمهرجانات، نجد للمملكة العربية السعودية قصب السبق في الحضور المتقدم على مستوى الجودة الإبداعية الذي ينبئ عن شحذ إبداعي رفيع المستوى على جميع الأصعدة الثقافية والأدبية والنقدية والبحثية والفنية لأجيال الأدب والثقافة المتعاقبة، نلفت العناية لهذا الكم الجميل لصناعة تكافلية ثقافية تحافظ على هذا المكون الرائع الجميل.

من هنا كان لا بد من وقفة جادة لشحذ الهمم نحو توطيد علاقة مستدامة وبناء الثقة العالية بين الحركة الاستثمارية الربحية والتجارية لنهضة فخمة تشاركية ومصلحية مع العمل الثقافي والإبداعي ومتوازية في الوقت نفسه مع حجم هذا الإبداع الحضاري المتصاعد والخلاق لخلق مفهوم جديد وجدير بالمتابعة يدفع بالحركة الأدبية والثقافية لذروتها كمنظومة لعمل ثقافي جمعي وفردي دؤوب وتوافقي يخدم التطلعات العالية على الواقع بالمشهد الأدبي ويخلص لهذا العطاء الكبير والكثير ومنقطع النظير في حوكمته نحو النمو الثقافي والإبداعي محافظاً فيه على الكيان الثقافي الأصيل وعلى الرغبة في الديمومة وفي الريادة لهذا المنتج العريض والعريق من جهة، والتنقيب لإبراز القدرات الشبابة التي لم تكتشف بعد من جهة أخرى، التي قد تسهم في رفع مساحة الطموح والحضور الأدبي والشعري والثقافي من خلال بناء مؤسسي رفيع المستوى ينظم هذا الفعل الأدبي الخالص في أعلى مستوياته الدولية والعالمية التي تليق بالألفية الثالثة الجديدة والمتسارعة في حداثتها الراقية والمختلفة والمتصالحة مع ذاتها الخلاقة في فتح الفرص للمبدعين الجديرين بالاهتمام، وما تقدمه هيئة الترفيه مثال حي يمكن استنساخه لهذا المثال الثقافي والحضاري الكبير.