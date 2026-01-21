ثمَّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشاركة المملكة العربية السعودية المميزة في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، مؤكدةً أنها تُمثّل نموذجاً حضاريّاً متوازناً يجمع بين أصالة الموروث الثقافي واستشراف آفاق المعرفة لشباب المستقبل.

وأوضحت الندوة أن تولّي هيئة الأدب والنشر والترجمة قيادة المشاركة السعودية، بمشاركة 10 جهات حكومية، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة بوصفها قوة ثقافية فاعلة إقليمياً ودولياً.

وأشادت الندوة بتنوّع المحتوى المقدم، بين أحدث الإصدارات العلمية والأدبية وبرنامج ثقافي ثري شمل الندوات والأمسيات الشعرية، بما يعزّز الحوار الثقافي، وينشر قيم الوسطية، مما يؤكد التزام المملكة بدعم صناعة النشر وتمكين الشباب معرفياً وبناء الوعي.

وتشهد الدورة 57 لمعرض القاهرة للكتاب مشاركة واسعة من المملكة العربية السعودية، تقودها هيئة الأدب والنشر والترجمة، بمشاركة 10 جهات حكومية (مثل وزارة الشؤون الإسلامية، مجمع الملك سلمان للغة العربية، مكتبة الملك فهد الوطنية، وغيرها)، وتشمل برنامجاً ثقافياً غنياً بالندوات والأمسيات الشعرية.

وافتتح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وتحمل نسخة هذا العام شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً»، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل؛ الذي اختير شخصيةً المعرض هذا العام، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل؛ تقديراً لمسيرته التي جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة في وجدان الأجيال، فضلاً عن اختيار شخصية «الكاتب المصري» محوراً لفعاليات المعرض.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر معارض الكتب في العالم، وثاني أكبر معرض بعد فرانكفورت، ويُقام سنوياً منذ عام 1969، ويزوره ملايين الزوار، ويجمع أكثر من 1,400 دار نشر من عشرات الدول.