أعلن الإعلامي أحمد الشقيري وفاة والده رجل الأعمال مازن الشقيري، إثر معاناة مع المرض.

كنت سندي

ونشر أحمد الشقيري عبر حسابه على منصة إنستغرام رسالة وداع لوالده عبّر فيها عن مشاعر الفقد والامتنان، وكتب «أحسنت إليّ، وأحسنت إلى كل من تعاملت معهم في حياتك. كنت سندي. كنت صديقي. كنت معلمي. الحمد لله، ربنا خفّف عنك معاناتك، وأسأله سبحانه أن يحسن إليك كما أحسنت إلينا. روح وريحان وجنة نعيم بإذن الله. عشت 52 سنة على هذه الأرض، ولم أشعر في حياتي بشعور مثل فقدان الأب».

مازن الشقيري

يعُرف الراحل مازن الشقيري بكونه رجل أعمال بارزاً، وهو ابن أحمد أسعد الشقيري، مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية، ما منح العائلة بعداً تاريخياً وسياسياً إلى جانب حضورها الاقتصادي والاجتماعي.

مرّت عائلة الشقيري بمحطات متعددة عبر العقود، حيث انتقلت في فترات سابقة من الحجاز إلى مصر، ثم إلى مدينة عكا الفلسطينية، قبل أن تستقر لاحقاً في مدينة جدة، وهو مسار يعكس تحولات تاريخية وجغرافية عاشتها الأسرة، وانعكست على تكوينها الثقافي والاجتماعي.

شكّل مازن الشقيري دعماً أساسياً لمسيرة ابنه المهنية، سواء في بداياته العملية أو خلال انتقاله إلى المجال الإعلامي، إذ أدار أحمد الشقيري أعمال الأسرة في مراحل سابقة، قبل أن يتفرغ لاحقاً لمشاريعه الإعلامية والثقافية، وهو ما يظهر التأثير غير المباشر للراحل في تكوين هذه التجربة.