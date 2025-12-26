لم تعد الكتابة عن عام يُلملم ما تبقى من أيام شهره الأخير، كتابةً توثيقيةً فقط، رغم أهميتها للأرشفة، بل فرصة للتأمل في مشتركات إنسانية، قاربت بين الشعوب، وكسرت نمطية الثقافة، فغدت أيام عام 2025 عامرة بفعاليات تلتصق بحياة الفرد بدءاً من لباسه وليس انتهاءً بالفلكلور الشعبي، مروراً بأيام احتفالية بالمشروبات الأوفر حظاً والأكثر شيوعاً (القهوة والشاي)، وشهد العام الميلادي الحالي أحداثاً ثقافية ومناسبات في بلدان عدة، موزعة على شهور العام وفصوله، و هنا استعراض لأبرز الفعاليات الثقافية في عام 2025م.

يناير.. تخليد ذكرى «برايل»وكاتب نشيد الوداع «بيرنز»

يخلّد شهر يناير ذكرى مُخترع نظام النقاط اللمسيّة، (لويس برايل)، وتم تحديد يوم الرابع من يناير، يوماً للاحتفال بلُغة برايل، فيما لا يزال معرض كتاب القاهرة الأكثر شهرة وحضوراً في هذا الشهر، وتم تثبيت موعده في الأسبوع الأخير من شهر يناير إلى نهاية الأسبوع الأول من فبراير، وتحتفل في الخامس والعشرين من يناير أسكتلندا بعيد ميلاد الشاعر الوطني (روبرت بيرنز) وليلة (بيرنز) واحدة من أشهر احتفالات أسكتلندا، تكريماً لحياة الشاعر ومنجزه الشعري والغنائي الذي خصصه للكتابة عن الحياة والحب والطبيعة. وعلى الرغم من أنه لم يعش أكثر من 37 عاماً، إلا أنه أنتج ما يعزز الفخر الوطني للشعب الأسكتلندي. ومن أشهر قصائده: «وردة حمراء، حمراء» و«تام أو شانتر». وكتب «نشيد الوداع»، ويتم غناؤها في جميع أنحاء العالم في ليلة رأس السنة الجديدة.

وفي الثامن والعشرين من يناير، يحتفل العالم بيوم التعايش السّلمي.

فبراير.. أخوّة إنسانية وأغذية وإذاعة وعدالة اجتماعية

شهد شهر فبراير الماضي احتفالات أممية، منها يوم الأخوّة الإنسانية؛ ويوم الفاو (أغذية) ويوم الإذاعة، ويوم العدالة الاجتماعية، فيما كان معرض كتاب جازان الذي نظّمته هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن فعاليات موسم شتاء جازان، الأبرز ثقافياً في المملكة، وتميّزت نسخته الأولى من 11 إلى 17 فبراير 2025، بالتفاعل الإيجابي.

مارس.. انعدام التمييز ويوم المرأة العالمي والسعادة

في مطلع شهر مارس احتفل العالم، بيوم الانعدام التام للتمييز بين البشر، فيما كان يوم الثامن من مارس، مناسبةً عالمية للاحتفال بيوم المرأة العالمي، وفي 20 مارس اليوم العالمي للسعادة، وفيه يُقام حفل تسليم جوائز الملك فيصل العالمية، ويتم تكريم الفائزين في خمسة فروع (خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، والعلوم)، وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب حجب الجائزة للعام 2025م وموضوعها (الدراسات التي تناولت الهوية في الأدب العربي)؛ لعدم تحقيق الأعمال المرشحة معايير الجائزة. كما سبق حجب جائزة الفرع نفسه في العام 2024م وموضوعها (جهود المؤسسات خارج الوطن العربي في نشر اللغة العربية)؛ نظراً لعدم وفاء الأعمال العلمية المرشحة بمتطلبات الجائزة.

أبريل.. شهر الضمير الحيّ واليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تهيئة ظروف الاستقرار والرفاه، وإقامة علاقات سلمية وودية على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وأعلنت يوم 5 أبريل يوماً دولياً للضمير الحيّ، للحد من أذيّة البشر بالعنف والحروب، ما يترتب عليه إماتة ضمائرهم، وفيه اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وفيه إعلان الفائزين بجائزة الشيخ زايد، وفازت بجائزة فرع الآداب، الروائية هدى بركات، عن روايتها «هند أو أجمل امرأة في العالم»، وفازت الكاتبة لطيفة لبصير من المغرب بجائزة فرع أدب الطفل والناشئة عن كتابها «طيف سَبيبة»، وفاز بجائزة فرع الترجمة المترجم (ماركو دي برانكو) من إيطاليا عن كتاب «هروشيوش» لبولس هروشيوش، وفاز بجائزة فرع الفنون والدراسات النقدية، الباحث الدكتور سعيد العوادي من المغرب عن كتابه «الطعام والكلام: حفريات بلاغية ثقافية في التراث العربي»، وفاز الباحث رشيد الخيون من العراق، بجائزة فرع تحقيق المخطوطات عن تحقيقه كتاب «أخبار النساء»، الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام 2024، وشهدت الدورة التاسعة عشرة تتويج الأديب الياباني العالمي هاروكي موراكامي بجائزة شخصية العام الثقافية، ويتزامن حفل الجائزة مع معرض أبوظبي للكتاب، وفي 18 أبريل يحتفل العالم بيوم التراث الإنساني، ويُركز على حماية المواقع الأثرية والتراثية المُسجلة لدى اليونسكو.

مايو.. حريّة الصحافة ويوم المتاحف والشاي

في الثالث من مايو، يستعيد العالم دور الصحافة، بما يعزز ويصقل محتوى (بلاط صاحبة الجلالة) بالمزيد من الحريات، ورفع سقف التعبير، وفيه معرض الدوحة للكتاب في الفترة من 8 إلى 17 مايو، فيما يحتفل العالم في 18 مايو باليوم العالمي للمتاحف، لتبادل الخبرات الثقافية بين الدول، وإحياء الفنون الشعبية والتقاليد، وتحتفل اليونسكو في 21 مايو باليوم العالمي للتنوع الثقافي، لتعزيز الحوار والتنمية، وتسليط الضوء على غنى وتعدد ثقافات العالم والتأكيد على أهمية الحوار الثقافي لتحقيق السلام ودعم التنمية المستدامة. وفي 21 مايو يُحتفل باليوم العالمي للشاي، الذي أقرته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على القيمة التاريخية والثقافية والاقتصادية للشاي.

يونيو.. البيئة والطبخ

وحوار الحضارات والموسيقى

شهد شهر يونيو فعاليات عدة؛ منها الاحتفال بيوم البيئة، واليوم الدولي للحوار بين الحضارات، ويوم الطبخ المُستدام، ومهرجان الموسيقى، الذي يقام في جميع أنحاء العالم في 21 يونيو، باعتباره غالباً، اليوم الأول من فصل الصيف في النص الشمالي، من الكرة الأرضية، وتحتفل به غالبية الدول، إضافة إلى المهرجانات المحلية الموسيقية التي تلتحق بركب الاحتفال العالمي وإن على نطاق تقليدي.

يوليو.. الاحتفال بأول رحلة إلى القمر والأمل والصداقة

أقيمت في شهر يوليو فعاليات أممية مشتركة، منها الاحتفال بيوم الأمل في 12 يوليو، ويوم القمر، للتذكير بهبوط أبولو 11، على سطح القمر في 20 يوليو 1969، وأصبح رائدا الفضاء (نيل أرمسترونغ) و(باز ألدرين) أول من مشى على السطح القمري، وقال أرمسترونغ عبارته «إنها خطوة صغيرة لرجل، لكنها قفزة عملاقة للبشرية»، وفي 30 يوليو يحتفل العالم باليوم العالمي للصداقة.

أغسطس.. يوم العمل الإنساني والفلكلور العالمي

في التاسع عشر من أغسطس، يحتفل العالم بالعمل الإنساني، ويحضر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمنجزاته التي حققت إنجازات، وأوصلت المساعدات إلى أكثر من 92 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، وتركز جهودها حالياً على اليمن وسورية، وفي يوم 22 أغسطس، احتفل العالم باليوم العالمي للفلكلور، وبالقصص والأشكال الفنية والثقافية الشعبية التي تُشكل التراث الإنساني.

سبتمبر.. جوائز وزارة الثقافة

احتفلت وزارة الثقافة بتسليم جوائز العام الوطنية، واستَحدثت جائزتين جديدتين هما: جائزة الحِرف اليدوية، وجائزة الإعلام الثقافي، تتزامن الأولى مع «عام الحِرف اليدوية 2025» وتُعنى بتقدير المُساهمات المبذولة في خدمة الصناعات الحِرفية ودعمها إنتاجاً ومعرفةً، والجائزة الثانية تقديراً للجهود التي بذلها الأفراد والمؤسسات في تنمية الإعلام الثقافي وتعزيز دوره المحوري في تطور القطاع الثقافي، وذلك من خلال نشر المقالات والقراءات والمراجعات النقدية، والمتابعة الدؤوبة للحراك الثقافي والتفاعل معه عبر الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، أو عبر الوسائط التقنية الحديثة.

أكتوبر.. نوبل الآداب وكتاب الرياض وفرانكفورت ويوم القهوة العالمي

في مطلع شهر أكتوبر يحتفل عشاق الفاتنة السوداء (القهوة) بيومها العالمي، وفي السادس منه أعلنت الأكاديمية السويدية منح جائزة نوبل للآداب لعام 2025 للكاتب المجري (لاسلو كراسنا هور كاي) المُلقّب بـ«نبي الخراب» و«سارد الأبدية الثقيلة»، وعدّه نقاد من أكثر الأصوات الأدبية فرادة وعمقاً في المشهد الأوروبي المعاصر، فيما يقام معرض كتاب فرانكفورت في 15 منه، ويعد أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، ويبلغ عمره أكثر من خمسة قرون، ويلتقي فيه مئات من المثقفين والكتاب والباحثين والناشرين من كل البلدان، وعشرات الألوف من عناوين الكتب من كل الثقافات، ويحضر في نفس الشهر معرض الرياض الدولي للكتاب وهو المعرض الأكثر مبيعاً بحسب الناشرين العرب.

نوفمبر.. التسامح والفلسفة وجهان لمعرفة منفتحة

احتفل العالم في يوم 12 نوفمبر باليوم العالمي للفلسفة، فيما خصص يوم السادس عشر منه للاحتفال بيوم التسامح، والفلسفة والتسامح وجهان للمعرفة المنفتحة، والمشترك الإنساني. وفيه يقام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويعد من أقوى معارض الكتب في العالم بما يوفّر من مساحة للإصدارات العربية والعالمية.

ديسمبر.. حقوق إنسان ويوم الجبال واللغة العربية والتأمل

تعددت في شهر ديسمبر الفعاليات، منها اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر منه، ويوم الجبال في الحادي عشر، ويوم اللغة العربية في الثامن عشر، ويوم 21 للتأمل، فيما حضر فيه معرض جدة للكتاب.

الدكتور السريحي.. أمل كبير في الشفاء والعودة للعطاء

لا تزال قلوب محبي وأصدقاء الناقد الدكتور سعيد السريحي، تتعلق في شفاء الدكتور سعيد بكبير الأمل في الله، ليعود للعطاء مجدداً، وتعرّض أبو إقبال في أكتوبر الماضي لعارض صحي، غيّبه عن المشهد الثقافي، وإن كان حاضراً بأثره الأدبي الذي يمتد على مدى نصف قرن من الزمن.

راحلون.. نخب اعتبارية وثقافية في ذمة الله

رحل عنّا هذا العام عدد من الشخصيات الاعتبارية والثقافية منهم، سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والوزيران مطلب بن عبدالله النفيسة، ومحمد بن علي الفايز، والشاعر السعودي المخضرم سعد البواردي، والناقد حلمي القاعود، والشاعر العراقي موفّق محمد، والشاعر اليمني ياسين البكالي، والروائي المصري صنع الله إبراهيم، والوزير الجزائري أحمد طالب الإبراهيمي، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عبدالله عمر نصيف، والدكتور زغلول النجار، والشاعر يحيى توفيق حسن، والروائي أحمد أبو دهمان، والكاتب محمد عبدالله الحمدان.