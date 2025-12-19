دشنت الإعلامية الأكاديمية الكاتبة الروائية سعاد عسيري روايتها الأولى التي تحمل عنوان «نبية وبيوت الموت» بركن المؤلف السعودي في معرض جدة للكتاب، وسط الأصدقاء والكتاب والمثقفين الذين شاركوها توقيع الرواية بمنصة التوقيع بركن المؤلف السعودي.

الرواية دراما اجتماعية تحكي قصة فتاة جنوبية من مصح عقلي. وأكدت العسيري أن معرض الكتاب الذي تنظمة هيئة الأدب والنشر، بالتعاون مع وزارة الثقافة، يعتبر نافذة لحراك ثقافي وتواصل فعال مهم لأنه منصة ثقافية رئيسية لنشر المعرفة، تعزز القراءة، وتجمع القراء بالمؤلفين والناشرين، وتتيح فرصة للتعرف على الجديد وتنوع الأفكار والثقافات وتوفر تجربة اجتماعية فريدة لتطوير الذات والتواصل بين الكتاب ودور النشر.

وقالت العسيري إن ركن المؤلف السعودي قد ساهم في مساعدة الكتّاب ونشر مؤلفاتهم الأدبية والثقافية إذ لم تكن دور النشر مشاركة في المعرض وهي تشكرهم على المساهمة الطيبة للكاتب السعودي.

وتعتبر العسيري إعلامية أكاديمية، لها حضورها في الصحافة السعودية والعربية، وعدد من الإصدارات القصصية التي أثرت مكتبة القصة القصيرة، كان آخرها رواية «نبية وبيوت الموت»، إلى جانب أنها فنانة تشكيلية لها حضور فني جميل.