يحيي الفنان السعودي عبادي الجوهر أمسية فنية بمشاركة الفنانين مطرف المطرف وفهد الكبيسي، على مسرح بيون الدانة في البحرين مطلع 2026، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر منصة «X»، مؤكدة أنه جلسة من الطرب الأصيل يحييها الثلاثي على المسرح، لتقديم تجربة موسيقية فريدة لعشاق الطرب.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 9 يناير2026، بينما ستوفر الشركة المنظمة التذاكر للجمهور ابتداء من الأحد 14 ديسمبر الجاري.

جديد عبادي الجوهر

يشار إلى أن الفنان عبادي الجوهر كشف في أكتوبر الماضي عن قرب صدور ألبومه الجديد، الذي يتضمن 6 مقطوعات موسيقية تجمع بين الطرب الأصيل والكلاسيكيات، إلى جانب مجموعة من الأغنيات الخفيفة التي تلائم أذواق الجمهور المتنوعة.

بينما يعكف مطرف المطرف على تحضيرات إحدى الأغنيات التي تحمل اسم «تدلل» المقرر أن تكون في ألبومه الجديد المرتقب طرحه في الفترة القادمة.