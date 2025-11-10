في واقعة غريبة، تحول عمل فني إلى كابوس في متحف كيلونغ للفنون في تايوان، بعد أن أقدم أحد المتطوعين - بحسن نية - على تنظيفه بورق الحمام، ظناً منه أنه مرآة مغبرة.

العمل الفني المعنون (Inverted Syntax-16)، من إبداع الفنان تشن سونغ تشيه، عبارة عن مرآة مغطاة بالغبار مثبتة على لوحة خشبية بسيطة، تحمل لطخة في مركزها ترمز إلى الوعي الثقافي للطبقة الوسطى. كانت هذه القطعة تُعد واحدة من أبرز مقتنيات المتحف وأكثرها قيمة.

لكن المتطوع، ظناً منه أن المرآة متسخة بالغبار، قرر تنظيفها بنفسه مستخدماً «ورق التواليت». نتيجة ذلك، تمت إزالة معظم الغبار الذي تراكم على مدار 40 عاماً قبل تدخل زملائه، إلا أن العمل الفني فقد جزءاً من ملامحه الأصلية، ولم يكن بالإمكان إعادة رونقه السابق بالكامل.

وبعد جهود فاشلة لاستعادة العمل، قدم المتحف اعتذاره، بينما يستمر النقاش بين من يرى ما حدث خطأ مؤسفاً، ومن يعتبره امتداداً طبيعياً لفكرة الفن نفسه.

السلطات تعمل الآن على تقييم الضرر، في انتظار ما سيقرره الفنان بشأن التعويض.