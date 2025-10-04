رعى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفل تدشين مشروع تحقيق كتاب الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الموسوم بـ«تاريخ الملوك وأخبارهم وموالد الرسل وأنبائهم»، الذي نظمته الدارة، على المسرح الرئيسي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ولدى وصوله، عُزف السلام الملكي، تلته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً تناول مسيرة المشروع، أعقبته كلمة الرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر، التي أكد فيها أن المشروع يجسد رسالة الدارة في صيانة الذاكرة التاريخية للأمة وإتاحة مصادرها وفق أرقى معايير التحقيق العلمي، مبرزاً أن العمل استغرق سنوات طويلة من الجهد البحثي شارك فيه نخبة من المحققين والباحثين لتقديم نص رصين يليق بمكانة الإمام الطبري ومنهجه في تدوين التاريخ.

ثم ألقى الدكتور بشار عواد معروف (محقق الكتاب) كلمة أبرز فيها القيمة التاريخية للكتاب وأهمية تحقيقه وفق أصول التحقيق العلمي، مشيراً إلى مكانته المتميزة بين المصادر الكبرى التي اعتمد عليها المؤرخون عبر العصور، ومؤكداً أن النسخة الجديدة اعتمدت على أقدم المخطوطات وأوثقها بما يضمن نصاً علمياً محققاً يسهم في إثراء المكتبة العربية والإسلامية.

إثر ذلك تفضّل الأمير فيصل بن سلمان بتدشين الإصدار المحقق من الكتاب، في خطوة جسدت حرص دارة الملك عبدالعزيز على المشاريع العلمية الرائدة، وسط إشادة من الحضور من باحثين وأكاديميين عدّوا هذا المشروع إضافة نوعية لخدمة التاريخ الإسلامي وتيسير مصادره الأصلية للباحثين.