هيئة الأفلام تشارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2025

تشارك هيئة الأفلام في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 4 حتى 14 سبتمبر 2025م، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، ويستقطب نخبة من صنّاع الأفلام والنقاد والجمهور من مختلف الدول.

وتأتي هذه المشاركة استمراراً لجهود الهيئة في ترسيخ مكانة المملكة وجهة رائدة في صناعة الأفلام، ولتسليط الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها في هذا القطاع الإبداعي.

وتشمل مشاركة الهيئة هذا العام جناحاً مخصصاً يعرض أحدث المشاريع والمبادرات السينمائية السعودية، وإتاحة الفرصة لزوار المهرجان للتعرف على فرص الإنتاج والتوزيع في المملكة.

ويضم الوفد المشارك تمثيلاً رسمياً من هيئة الأفلام وعدداً من صناع الأفلام السعوديين، بما يعزز حضور المملكة في فعاليات المهرجان وبرامجه المختلفة.

وتهدف المشاركة إلى الترويج لمواقع التصوير في المملكة، وزيادة فرص التعاون والإنتاج المشترك، والتوسع في توزيع الأفلام السعودية في الأسواق الدولية، إضافة إلى إبراز البرامج والمشاريع التي تنفذها هيئة الأفلام لدعم المواهب المحلية.

وسيشهد المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم «المجهولة» المدعوم من برنامج ضوء لدعم الأفلام التابع لهيئة الأفلام، الذي يأتي انطلاقاً من اهتمام الهيئة بتعزيز الإنتاج المحلي في المملكة، ودعم المواهب الوطنية عن طريق تقديم الدعم النقدي غير المسترد لشركات ومؤسسات الإنتاج السينمائي لصناعة محتوى محلي إبداعي.

وتأتي هذه المشاركة جزءاً من إستراتيجية هيئة الأفلام لتعزيز الحضور السعودي في المحافل السينمائية العالمية، ودعم صناعة الأفلام المحلية، وإبراز المملكة وجهة جاذبة للإنتاج السينمائي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.