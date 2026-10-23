تعرّض الفنان المصري محمد رمضان لإصابة طفيفة خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر أن يخوض به السباق الدرامي الرمضاني، إثر مواجهة مع نمر حقيقي ضمن أحداث العمل، ما استدعى توقفه عن التصوير لمدة يومين.



وكشف رمضان تفاصيل الحادثة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً جمهوره إلى حالته الصحية، إذ نشر صورة من كواليس التصوير، وعلّق قائلاً: «الحمد لله على كل شيء.. قدر الله وما شاء فعل. النهاردة في تصوير عشماوي حصلتلي إصابة أثناء تصوير مشهد خناقتي مع النمر».



وأكد الفنان المصري أن الإصابة بسيطة ولا تستدعي القلق، موضحاً أنه سيحصل على راحة قصيرة لمدة يومين، قبل العودة لاستكمال تصوير مشاهده ومواصلة العمل.



وتسلّط الحادثة الضوء على طبيعة مشاهد الحركة والمواجهات الخطرة التي يتضمنها المسلسل، خصوصاً مع الاستعانة بحيوان مفترس حقيقي في أحد المشاهد، وما يرافق مثل هذه المواجهات من تحديات تتعلق بسلامة المشاركين في التصوير.



ويأتي «عشماوي» وسط ترقب جماهيري لأحدث إطلالات محمد رمضان الدرامية، في ظل ارتباط عدد من أعماله السابقة بمشاهد الحركة والإثارة والمواجهات المباشرة.