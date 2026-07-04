حسم الفنانان المصريان شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن ما تردد عن استعدادهما لإحياء حفلات غنائية في قطر، مؤكدين أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة.

لا حفلات في قطر

وأعلن المكتب الإعلامي لشيرين عبدالوهاب، في بيان رسمي، عدم وجود أي اتفاق أو تعاقد لإقامة حفلات في المواعيد التي جرى تداولها، مشيراً إلى أن الفنانة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو روّج لهذه المعلومات المغلوطة.

كما شدد البيان على أن أي إعلان يتعلق بأنشطتها الفنية يصدر فقط عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرك قانوني

وفي السياق ذاته، نفى بهاء سلطان صحة الأنباء المتداولة حول إحيائه حفلاً في قطر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً رفضه تداول أخبار غير دقيقة بشأن ارتباطاته الفنية، ومعلناً اتخاذ خطوات قانونية لملاحقة مروجي تلك الشائعات، داعياً الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لمعرفة أخباره الفنية.

حفل جديد لشيرين

وفي سياق آخر، تستعد شيرين عبدالوهاب للعودة إلى جمهورها بحفل غنائي جديد، يُعد الأول خلال موسم الصيف، المقرر إقامته في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة من الغياب عن إحياء الحفلات، وسط ترقب من جمهورها لعودتها إلى المسرح.