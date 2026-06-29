كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها مرت بمرحلة علاج وصفتها بأنها من أصعب الفترات التي عاشتها، دون أن تكشف طبيعة المرض أو تفاصيل حالتها الصحية.

رسالة مؤثرة

وشاركت هبة متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» رسالة معربة فيها عن شكرها لله رغم ما مرت به، ودعت الله أن يمن بالشفاء على جميع المرضى، مؤكدة تمسكها بالأمل والإيمان خلال رحلتها العلاجية.

وكتبت هبة مجدي قائلة: «الحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا.. يا رب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا».



الفنانة المصرية هبة مجدي.

دعم الجمهور

وأثارت تصريحاتها حالة من القلق بين جمهورها، خصوصاً أنها تحدثت عن فترة علاج صعبة مرت بها دون الإفصاح عن أي تفاصيل، لتنهال عليها رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل من محبيها ومتابعيها.



الفنانة المصرية هبة مجدي.

آخر أعمالها

وشاركت هبة مجدي في موسم رمضان الماضي لعام 2026 بمسلسل «المداح 6.. أسطورة النهاية»، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.