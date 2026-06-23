خرج جمال صبحي، شقيق الفنان المصري محمد صبحي، عن صمته للرد على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن تدهور الحالة الصحية لشقيقه، بعد انتشار أنباء تحدثت عن نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.

نفي رسمي للشائعات

وأكد جمال صبحي في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن الفنان محمد صبحي يتمتع بحالة صحية مستقرة ولا يعاني من أي أزمات صحية في الوقت الحالي، كما أنه لم يتم نقله إلى أي مستشفى كما أشيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

استقرار الحالة الصحية

وأشار إلى أن شقيقه يقيم في منزله بشكل طبيعي ويمارس حياته اليومية دون أي مشكلات صحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة منذ فترة ولا توجد أي تطورات تستدعي القلق أو المتابعة الطبية الطارئة.

تحذير من الشائعات

ويأتي هذا النفي بعد تداول شائعات خلال الساعات الماضية عن تعرض الفنان لأزمات صحية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين محبيه، رغم التأكيدات المتكررة من أسرته باستقرار وضعه الصحي.