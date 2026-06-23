أرجعت النجمة الأمريكية مادونا تعثر مشروع فيلم سيرتها الذاتية إلى خلاف مع الشركة المنتجة حول الميزانية أدى إلى توقف العمل بعد سنوات من التحضير.

حياة استثنائية

وفي مقابلة مع مجلة «إنترفيو»، أوضحت المغنية البالغة من العمر 67 عاماً بأنها أمضت نحو عامين في كتابة السيناريو والعمل مع المنتجين التنفيذيين داخل الشركة المنتجة على اختيار الممثلين ووضع الميزانية، قبل أن ينشب خلاف بين الطرفين.

وقالت: «عشت حياة استثنائية وحافلة، لذلك احتجت إلى ميزانية ضخمة»، معتبرة أن الاستوديو لم يتبنَّ رؤيتها للمشروع، رغم اقتراحها تنفيذ التصوير في صربيا بتكلفة أقل.

مرحلة الجمود

وأضافت: المشروع دخل مرحلة من الجمود، قبل أن تتواصل معي إحدى المنصات المدفوعة لإنتاج عمل مستوحى من سيرتي، لكني واجهت عقبات جديدة، أبرزها عدم قدرتها على استخدام السيناريو الذي كتبته سابقاً إلا بعد شرائه من الشركة السابقة بتكلفة مرتفعة.