استيقظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «صدمة بصرية» لم تكن في الحسبان، بعد تداول صورة قديمة بالأبيض والأسود تعود لثلاثينيات القرن الماضي. المفاجأة لم تكن في قدم الصورة، بل في صاحبتها التي بدت وكأنها «نسخة طبق الأصل» من الفنانة دنيا سمير غانم، لدرجة جعلت الكثيرين يتساءلون: هل هي مجرد صدفة أم أن هناك سراً وراء هذا التشابه المرعب؟

من هي «شبيهة» دنيا سمير غانم؟

صاحبة الصورة هي نعيمة الأيوبي، المرأة التي هزت عرش الرجال في عام 1933 حين أصبحت أول محامية في تاريخ مصر. نعيمة لم تكن مجرد سيدة عادية، بل كانت «متمردة» اقتحمت مدرجات جامعة القاهرة ضمن أول دفعة فتيات في التاريخ، وتصدرت صفحات الجرائد حينها كبطلة قومية تدافع عن رموز الحركة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي.

وتفاعل الجمهور بجنون مع المقارنة بين ملامح دنيا ونعيمة: فالعينان، وتفاصيل الوجه، وحتى الابتسامة جعلت البعض يمزح قائلاً إن دنيا سمير غانم قد «سافرت عبر الزمن» لتمارس المحاماة في العصر الملكي. هذا الجدل أعاد اسم «نعيمة الأيوبي» لصدارة محركات البحث، ليتعرف جيل الشباب على قصة السيدة التي كسرت قيود المجتمع قبل قرابة 100 عام.

وبعيداً عن هذا «التريند» الصادم، تعيش دنيا سمير غانم حالة من الانتعاش الفني، حيث تستعد لمفاجأة مسرحية ضخمة تجمعها بشقيقتها إيمي وبإخراج خالد جلال. ورغم غيابها عن دراما رمضان 2026، إلا أن فيلمها الأخير ما زال يحصد الملايين، ليظل اسمها هو الأقوى سواء بعمل فني جديد أو بصورة من عبق التاريخ!