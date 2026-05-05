عبّر الفنان راشد الماجد عن امتنانه للموسيقار طلال، ودوره في عودته إلى إحياء الحفلات بعد فترة من الغياب، مؤكداً أن هذه العودة جاءت بدعم مباشر منه، وكانت انطلاقتها من دار الأوبرا المصرية، مؤكداً أن «طلال» شريك نجاح حقيقي، وداعم مستمر له ولعدد كبير من زملائه في الوسط الفني.

وقدّم الماجد خلال حفل دار الأوبرا باقة من أبرز أعماله، إلى جانب خمس أغنيات جديدة قُدمت للمرة الأولى على المسرح.

كما بعث الماجد عبر تغريدة في منصة «X» رسالة شكر إلى جمهوره، مثمناً محبتهم ووفاءهم الذي استمر لأكثر من 40 عاماً، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل الدافع الأكبر للاستمرار وتقديم الأفضل في المرحلة القادمة وختم بعبارة «الجاي أجمل».