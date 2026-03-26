كشف الفنان المصري «أبو» عن مفاجأة في أغنيته الجديدة وهي مشاركة الفنانة المصرية دينا الشربيني في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «دقة ناقصة»، وسط تفاعل المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ظهور عفوي داخل الاستوديو

وظهر «أبو» في مقطع الفيديو الذي نشره عبر منصة «إنستغرام» وهو يعزف على الجيتار ويؤدي جزءاً من الأغنية، فيما شاركته دينا الشربيني الغناء في أجواء بسيطة وعفوية، ما لفت انتباه الجمهور وأثار تفاعلاً واسعاً.

تمهيد سابق للتعاون

وكان «أبو» قد روّج لهذا العمل قبل أيام، من خلال فيديو تشويقي ظهر فيه وهو يتحدث عبر الهاتف مع فنانة لم يكشف عن هويتها، طالباً منها الحضور إلى الاستوديو للاستماع إلى الأغنية.

تكهنات الجمهور قبل الكشف

أثار هذا الفيديو دفع المتابعين للدخول في حالة من التخمين حول هوية النجمة المشاركة، قبل أن يكشف لاحقاً عن تعاون دينا الشربيني في العمل الجديد.

آخر أعمال دينا الدرامية

يشار إلى أن دينا الشربيني شاركت بموسم دراما رمضان الماضي الفنان المصري آسر ياسين في بطولة بمسلسل «اتنين غيرنا» ويجمع عدداً من الفنانين وهم؛ فدوى عابد، نور إيهاب، هنادي مهنا، ناردين فرج، أحمد حسن، وآخرون، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج سعدي جوهر.