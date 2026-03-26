أعلنت إدارة مدرج خورفكان، تأجيل الحفل الغنائي للفنان العراقي ماجد المهندس، الذي كان المقرر إقامته في الشارقة السبت 4 أبريل القادم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الجديد للحفل.

استرجاع التذاكر متاح للجمهور

وأكدت إدارة المدرج عبر حسابها على منصة «إكس» أن الجمهور بإمكانه استرداد قيمة التذاكر المحجوزة للحفل، من خلال الموقع الرسمي، مشيرة إلى أن التأجيل سيستمر حتى إشعار آخر.

إلغاء الفعاليات والحفلات

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التأجيلات التي طالت فعاليات فنية وثقافية في عدد من الدول العربية، شملت الدورة الـ15 من مهرجان المسرح الخليجي في الفجيرة، المقررة بين 23 و30 أبريل القادم، وكذلك إلغاء عدد من الحفلات الغنائية.

تعاون مرتقب

وكان الشاعر السعودي نايف صقر قد كشف سابقاً عن تعاون فني مميز سيجمعه مع الفنان العراقي ماجد المهندس خلال الفترة القادمة تحت إشراف أبرز الملحنين.