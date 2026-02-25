أكدت الفنانة السورية نور علي أن شخصية «شهلا» في مسلسل «مولانا» تمثل خطوة مختلفة في مسيرتها، لما تحمله من تناقض بين القوة الظاهرة والهشاشة الداخلية، مشيرة إلى انجذابها لتعقيد شخصية «شهلا» المرأة الذكية والمسيطرة، ما دفعها لمحاولة فهم دوافعها والتقرب منها بعمق.

الحب يغير المسار

وأضافت أن الحب في حياة الشخصية، خصوصاً في علاقتها بـ«جابر» الذي يجسده تيم حسن، يقلب موازينها ويدفعها أحياناً لاتخاذ قرارات غير محسوبة، لافتة إلى أن مواجهة «العقيد كفاح» الذي يؤديه فارس الحلو، تمثل نقطة تحول مهمة في الأحداث، مؤكدة أن العمل متكامل العناصر ويشكل تجربة فنية مميزة لها.

فريق العمل

ويجمع مسلسل «مولانا»، في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم تيم حسن، نور علي، منى واصف، نانسي خوري، فارس الحلو، هيما إسماعيل وآخرون، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ سامر البرقاوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ لبنى حداد.