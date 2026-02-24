أحالت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد ماهر للتحقيق، بعد تصريحاته المسيئة بحق الفنان رامز جلال، المتعلقة ببرامج المقالب الخاصة به.

اعتذار رسمي من النقابة

وقدمت النقابة اعتذاراً رسمياً لأسرة المخرج الراحل جلال توفيق، والفنانين ياسر جلال ورامز جلال، عما بدر من تصريحات مسيئة.

من جانبه، أعلن مكتب دفاع ياسر ورامز جلال متابعة التحقيقات، مؤكداً استعدادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد أحمد ماهر، وأي شخص شارك في تصوير أو نشر أو إعادة نشر فيديو الإساءة.

بداية الأزمة

وجاءت الأزمة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحمد ماهر وهو يوجه ألفاظاً مسيئة لرامز جلال، على خلفية برنامج المقالب «رامز ليفل الوحش».