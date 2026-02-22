سخر الفنان المصري رامز جلال من الفنان الشاب المصري مصطفى غريب خلال تقديمه في برنامجه «رامز ليفل الوحش»، مطلقاً تعليقاته اللاذعة المعتادة، إذ شبهه بـ«كوميديان في النحت بينافس بيومي فؤاد»، في إشارة إلى كثافة ظهوره الفني وتعدد أعماله.

تعليقات على المقابل المادي

وواصل رامز مزاحه بالتلميح إلى اهتمام مصطفى بالأجر، مؤكداً أنه سبق أن وجه له نصيحة لم يستجب لها، قبل أن يختتم تقديمه بعبارة طريفة، في إطار الأجواء الكوميدية التي تميز برنامجه.

رعب مصطفى غريب

وسيطر الرعب على مصطفى غريب، بعد ظهور «غوريلا» تحاول الهجوم عليه أثناء المقلب، ليردد قائلاً: «كفاية لأ لأ، كفاية يا جماعة، يا نهار أزرق امشي».

نفي الشائعات

ومن جانبه، نفى مصطفى غريب ما أثير بشأن تقاضيه أجره بالدولار، مؤكداً أنه لا يحصل على أجره بالعملة الأجنبية، نافياً جميع الشائعات المتداولة خلال الفترة الماضية.

أعمال مصطفى غريب في رمضان

يعرض حالياً لمصطفى غريب مسلسل «هي كيميا» الذي يجمع كلاً من دياب، سيد رجب، محمد عبدالعظيم، مريم الجندي، ميشيل ميلاد وآخرين.