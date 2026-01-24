نفت أسرة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية أو عدم قدرته على توفير تكاليف العلاج والغذاء، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ومفبركة.

وأشار أحمد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في بيان رسمي للأسرة: إلى أن الصور والكلام المنسوب له أو لوالده لا تمت للواقع بصلة، وأن الهدف من نشرها هو إثارة الجدل والحصول على تفاعل عبر التريندات، معتبرة ذلك تشهيرًا واضحًا بحق الفنان.



الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضحت الأسرة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الصفحات، ولن تسمح باستمرار نشر الأكاذيب، مؤكدةً أنها ستلاحق كل من يروج للشائعات لحماية سمعة أبو زهرة وحقوقه.

حماية صورة الفنان

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على حماية صورة الفنان وحقه القانوني، مشددة على أن أي ادعاءات من هذا النوع مضللة تمامًا ولا علاقة لها بالواقع.

رفع الحجز عن الحساب البنكي

وكان وجه أحمد أبو زهرة سابقاً رسالة شكر لوزارة المالية المصرية ووزيرها أحمد كجوك، بعد الاستجابة السريعة لأزمة الحجز على الحساب البنكي لوالده، مؤكدًا أن الوزير تابع الملف شخصيًا ووجه بفتح تحقيق عاجل أسفر عن رفع الحجز فورًا.

المطالبة بإغلاق الملف الضريبي

وطالب نجل الفنان بأن تكون هذه الخطوة بداية لحل شامل ونهائي للأزمة، عبر إغلاق الملف الضريبي لوالده بشكل كامل، خاصة بعد اعتزاله العمل الفني منذ أكثر من 5 سنوات.