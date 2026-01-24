أسدل الستار عن البوستر الدعائي الأول لفيلم «فاميلي بيزنس»، الذي يقدم بطولته الفنان المصري محمد سعد، والمقرر طرح العمل قريباً بدور العرض السينمائية بمصر و الوطن العربي.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم «فاميلي بيزنس» تغيير اسمه بعدما كان يحمل اسم «عيلة دياب على الباب»، وتصدر محمد سعد البوستر بظهره وهو ينظر على حائط، استعداداً لعرض العمل قريباً في جميع سينمات الوطن العربي.

تعاون متكرر

ويشهد هذا التعاون الثاني بين محمد سعد والمنتج محمد رشيدي بعد النجاح الكبير لفيلمهما «الدشاش»، ومن المتوقع أن يكون العمل مليئاً بالعديد من المفاجآت.

صناع العمل

يعد فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي، والعمل من تأليف ورشة 3Bros، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج وائل إحسان.

آخر أعماله السينمائية

وكان آخر أفلام محمد سعد فيلم «الدشاش»، الذي عرض خلال السنوات الماضية، وجمع العمل كلاً من زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة وآخرون، والعمل من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.