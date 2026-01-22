كشف الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «الست موناليزا» جزءا من الأحداث التي تدور حول رحلة نفسية واجتماعية صعبة تمر بها البطلة الفنانة المصرية مي عمر، والتي تستعد لعرض العمل في رمضان 2026.

ويبرز البرومو مشهدًا قويًا بين مي عمر وأحمد مجدي، حيث تصدم البطلة بعد اكتشافها أن زوجها كذب عليها في يوم زفافهما، ما يفاقم الصراع الداخليوالنفسي الذي تعيشه طوال المسلسل.

يشار إلى أن البرومو الأول لمسلسل «الست موناليزا» يلمح لتعرض مي عمر لضغوط نفسية وجسدية، ويطرح تساؤلات حول رد فعلها على الظلم قبل عرض العمل.

صناع العمل

يجمع المسلسل إلى جانب مي عمر كلا من أحمد محدي، شيماء سيف، إنجي المقدم، وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

أعمال مي عمر في السينما

بينما ترتبط مي عمر في السينما بفيلم «شمشون ودليلة»، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، ويشارك في العمل أحمد العوضي للمرة الأولى، ويجمع العمل كل من خالد الصاوي، عصام السقا، أحمد عصام السيد، عارفة عبدالرسول وآخرين.