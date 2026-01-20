تعود الفنانة المصرية نيرمين الفقي إلى موقع التصوير مجددًا من خلال مشاركتها في مسلسل «أولاد الراعي»، حيث تخوض تجربة درامية جديدة تقدم فيها شخصية غير تقليدية تحمل أبعادًا غامضة وتترك أثرًا واضحًا في تطور الأحداث.

تفاصيل الشخصية

وتظهر نيرمين في العمل بدور زوجة موسى الراعي، الذي يجسده الفنان المصري خالد الصاوي، وهي شخصية تلعب دورًا محوريًا في إشعال الصراعات ودفع الخط الدرامي للمسلسل إلى مسارات أكثر تعقيدًا.

تحدٍ فني ومنافسة تمثيلية

ومن جانبها، عبرت نيرمين الفقي عن حماسها للمشاركة في هذا المشروع، مؤكدة أنه يمثل تحديًا فنيًا خاصًا وفرصة لتقديم أداء مختلف وسط منافسة تمثيلية قوية بين أبطال العمل.

نخبة من النجوم

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم، من بينهم ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، أمل بوشوشة، فادية عبد الغني، وهو من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، وطه زغلول، وإخراج محمود كامل.

دراما تشويق من 30 حلقة

وينتمي «أولاد الراعي» إلى أعمال الإثارة والتشويق، ويقع في 30 حلقة، ومن إنتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة، والمقرر عرض العمل في موسم دراما رمضان لعام 2026.

وكان آخر أعمال نيرمين الفقي الدرامية مسلسل «محارب»، الذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2024، والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.