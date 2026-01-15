تحقق النيابة العامة المصرية في بلاغ تقدم به محامي الفنان أحمد مكي، اتهم من خلاله مديرة أعماله السابقة، بخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 66 مليونًا و500 ألف جنيه.

استغلال التوكيل

وأشار البلاغ الذي تقدم به دفاع مكي إلى قسم شرطة العجوزة إلى أن المديرة السابقة امتنعت عن تقديم أي كشوفات مالية أو محاسبية توضح أوجه صرف المبالغ، رغم المطالبات المتكررة من قبل الفنان لتسليم كشف حساب مفصل عن الفترة التي تولت خلالها إدارة أعماله.

وأوضح دفاع مكي، بأن مديرة الأعمال استغلت التوكيل العام الممنوح لها وسحبت المبالغ المذكورةدون تقديم أي إثباتات أو مستندات رسمية عن أوجه الصرف، لافتاً إلى تقديم جميع المستندات الرسمية وكشوفات الحسابات البنكية لإثبات السحب والتصرف في تلك الأموال أمام جهات التحقيق.

وأكد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإثبات الواقعة واسترداد الأموال المنهوبة لضمان حقوق الفنان.

لا بلاغ رسمي

من جانبها نفت مديرة أعمال أحمد مكي، تلقيها أي إخطار رسمي بهذا البلاغ، مطالبة بتوضيح حقيقة الأمر قبل الإدلاء بأي تصريحات.

تفاصيل النزاع

ونشبت الخلافات المالية بين الفنان ومديرة أعماله بعد أن أسند مكي لها إدارة جميع التعاملات المالية الخاصة بمشاريعه الفنية والإعلانية، وعند مطالبتها بتسليم كشوف الحسابات رفضت ذلك مادفع الفنان المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوقه المالية.

غياب 12 عاماً

ويستعد أحمد مكي حالياً للعودة الى السينما بعد غياب تجاوز 12 عامًا، ويعود آخر ظهور سينمائي له في فيلم «سمير أبو النيل» المعروض في 2013.