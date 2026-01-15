كشفت الفنانة اللبنانية إليسا تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها اتخذت قراراً بتأجيل إصدار إحدى أغانيه في الوقت الحالي؛ بسبب القلق من تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان.





الفنانة اللبنانية إليسا

تأجيل طرح الأغاني

وأوضحت إليسا، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها انتهت بالفعل من تسجيل الألبوم كاملاً، إلى جانب الانتهاء من توزيعه الموسيقي، لكنها فضلت التريث في طرح الأغنية الجديدة خوفاً من تكرار تجربة سابقة، حين تزامن صدور ألبومها «صاحبة رأي» مع انفجار مرفأ بيروت، ما حال دون تصوير كليباته آنذاك.

وأضافت أنها تشعر بالقلق في ظل استمرار الأحداث والتوترات اليومية، مؤكدة أنها قررت تأجيل طرح الأغنية إلى حين تصويرها، حتى لا تضطر إلى إصدار العمل دون استغلاله فنياً بالشكل المناسب.



الفنانة اللبنانية إليسا

مفاجآت ألبوم إليسا الجديد

كما كشفت إليسا أن ألبومها المرتقب سيحمل تنوعاً موسيقياً لافتاً، إذ يضم أغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، إلى جانب أغنية خليجية ضمن العمل.

موقفها من الزواج

وتطرقت إليسا، في الحديث عن موقفها من الزواج، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج في الوقت الحالي، مركزة على حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، لكنها لم تستبعد إمكانية الارتباط مستقبلاً إذا وجدت الشريك المناسب.

حفل إليسا الأخير

يذكر أن إليسا قدمت حفلاً استثنائياً في قاعة «مرايا» بمدينة العلا بالسعودية، إذ أبهرت الجمهور بصوتها المميز وسط تفاعل واسع كبير من الجمهور.