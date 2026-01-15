استقبل الفنان السعودي محمد عبده، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، خلال بروفات حفلته في الكويت، التي ستقام اليوم الخميس ضمن مهرجان فبراير الكويت، وسط توقعات حضور عدد كبير من الجمهور.

لقاء يجمع الفنان السعودي محمد عبده والفنان الكويتي عبدالله الرويشد

عناق صداقة عمر يشعل مشاعر الحضور

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يوثق لقاءً مفاجئاً ومليئاً بالمشاعر، جمع محمد عبده وعبدالله الرويشد خلال إحدى البروفات.

وظهر محمد عبده وهو يستقبل صديق عمره بالعناق، قبل أن يجلسا متجاورين وسط أجواء إنسانية مؤثرة، انعكست مشاعرها على الحضور، وفي مقدمتهم المايستروالمصري هاني فرحات.

لقاء يجمع الفنان السعودي محمد عبده والفنان الكويتي عبدالله الرويشد

توثيق المشهد

وأرفق الحساب الفيديو بتعليق أشار فيه إلى أن الزيارة شكّلت لحظات معبرة، مؤكداً عمق الصداقة التي تجمع «فنان العرب» بـ«سفير الأغنية الخليجية».

لقاء يجمع الفنان السعودي محمد عبده والفنان الكويتي عبدالله الرويشد

حفلات جديدة منتظرة

وعلى جانب آخر، يستعد محمد عبده لحفل جديد ضمن موسم الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026، على مسرح الخبر أرينا، في تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت السعودية.