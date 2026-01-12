فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اخيراً أنباء عن نقل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بسيارة إسعاف إلى منزل الفنانة زينة للإقامة لديها في محاولة لإخراجها من حالة العزلة التي فرضتها على نفسها، كشفت مصادر مطلعة أن شيرين لا تتواجد بمنزل زينة أو شقيقتها ياسمين، ولم يتم نقلها في سيارة إسعاف كما تردد.

ابتعاد نهائي

ووفقاً للمصادر فإن زينة لا تتواجد في مصر بالوقت الحالي وسافرت وأولادها في وقت سابق إلى دبي لقضاء إجازة نصف العام، كما يشارك ابناها في بطولة رياضية هناك، ولحقت بهم شقيقتها ياسمين.

وأضافت لا تنوي شيرين العودة لمنزلها بمنطقة التجمع الخامس من جديد، وقررت الابتعاد عنه للأبد، والانتقال لمكان آخر بعد استقرار حالتها الصحية، كونها ترغب في بداية جديدة، تبتعد خلالها عن كل شيء تسبب لها في أزمات تعاني منها في الوقت الحالي، ويشمل القرار أيضًا الابتعاد عن بعض المقربين منها، بالإضافة لعدد من أفراد أسرتها الذين دخلوا معها في نزاعات مؤخرًا.

وعكة صحية

وتعاني شيرين عبدالوهاب من وعكة صحية تضاعفت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأجرت جراحة قبل أسابيع، كما تعاني من زيادة كبيرة في الوزن.