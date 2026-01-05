نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورًا تجمعها بطليقها الفنان المصري تامر حسني وأبنائهما خلال احتفالات العام الجديد، ما أثار توقعات الجمهور بعودتهما.

أسطورة واحدة

وكانت البداية عندما نشرت بسمة بوسيل صورة تجمعها بتامر حسني وأبنائهما أثناء الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، وأظهرت الصورة مدى التناغم والود بين الطرفين،

وبعد أيام قليلة، نشرت صورة أخرى تجمعها بتامر حسني واثنين آخرين، عبر خاصية الستوري على موقع «إنستغرام»، وعلقت قائلة: «أربعة أساطير في صورة واحدة، كم هو جميل».

ورد الفنان تامر حسني على المنشور بإعادة نشره عبر حسابه الرسمي، وكتب تعليقًا: «أنا أعرف أسطورة واحدة بسمة، ومافيش غيرها»، ما عزز التوقعات بوجود تقارب حقيقي بينهما.

عودة قريبة

وكشف مصدر مقرب من تامر حسني في تصريحات صحفية بأن العلاقة بينه وبسمة بوسيل شهدت فترات من الشد والجذب خلال العامين الماضيين، خصوصا بعد تصريحات بسمة في أحد البرامج الحوارية حول بعض التفاصيل الشخصية التي تخص علاقتهما.

وأضاف، شهدت الأيام الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في العلاقة بين الطرفين، وصلت إلى حد انتهاء الخلافات تمامًا، لا سيما بعد الأزمة الصحية الكبيرة التي مر بها تامر حسني، إذ وقفت بسمة بوسيل إلى جانبه ودعمته طوال فترة مرضه، وما زالت ترافقه بشكل مستمر، كما وفرت جوًا مناسبًا لأبنائهما للتواجد بجانب والدهم.

وأشار المصدر إلى أن عدداً من الأصدقاء والأقارب تدخلوا لإقناع تامر حسني وبسمة بوسيل بالعودة لبعضهما، لا سيما أن الثنائي أصبحا يظهران معًا في المناسبات العامة والخاصة، ومن المتوقع أن يعلنا رسميًا عن عودتهما خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء التزامات تامر الفنية الحالية.

إعلان الانفصال

وأعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل انفصالها رسميًا عن تامر حسني في 27 أبريل 2024، عبر موقع «إنستغرام»، وكتبت حينها: «وجعل بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يا رب».