أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مقاضاة عرّافة تُدعى كابي عبدالله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، على خلفية التشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وادعائها بأنها على صلة بمرض طليقها الفنان المصري تامر حسني، وخضوعه لعملية استئصال جزئي من الكلى في نوفمبر الماضي.

تشهير وقذف

وكشف فريق دفاع بسمة بوسيل، الدوافع الرئيسية لتحريك الدعوى ضد «كابي»، مشيراً إلى أنّ الأخيرة خرجت عبر مقاطع مصورة نشرتها على حساباتها المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تضمنت السب والقذف والتشهير في حق الفنانة بسمه بوسيل، وإشاعة أخبار كاذبة ليس لها أى أساس من الصحة أو الصدق.

الأخبار المتداولة تحمل الإساءة والتشهير

وأكد فريق الدفاع، بأنّ تلك الأخبار المتداولة تحمل الإساءة والتشهير بنساء دولة المغرب الشقيق، الأمر الذي تم معه اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريك الدعوى الجنائية ضدها، وكل من ينشر تلك الأخبار الكاذبة، والأمر الآن في يد السلطات المختصة.

وأثارت كابي عبدالله جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث روّجت شائعات عدة بشأن عدد من الفنانين، لعل أبرزهم مي عزالدين، والمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي وغيرهما.

وحرصت بسمة بوسيل على دعم طليقها تامر حسني في أزمته الصحية، وطمأنت جمهوره بشأن حالته الصحية. وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز ذا بيست «The Best»: «تامر أحسن بكتير والحمد لله وإن شاء الله هيتحسن وهيبقى أحسن كمان وطبعًا بدعيله من قلبي ويارب عمره ما يشوف أي شيء وحش».