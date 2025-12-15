نفى محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، ما تردد عن ضبطه وإحضاره بتهمة التعدي على شقيقته وتحطيم زجاج منزلها، مؤكّداً عبر حسابه على «فيسبوك» أن هذه الاتهامات «كذب وافتراء».

ويأتي هذا النفي بعد خلاف سابق حول استخدام توكيل منتهٍ بينه وبين المنتج محمد الشاعر، إذ أكّد حكم قضائي صحة العقد وسريان التوكيل المستخدم، نافياً أي إدعاءات بالتزوير أو البطلان.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد وجهت اتهاماً لشقيقها محمد بأنه قام بالتوقيع على العقد محل النزاع باستخدام توكيل مُلغى، مؤكدة أنها لم تكن طرفاً في العقد وأنها أبلغت المنتج محمد الشاعر بإلغاء التوكيل قبل إتمام العقد.