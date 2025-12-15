غاب «الزعيم» عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته إيمان إمام، التي أُقيمت اليوم (الإثنين) بمسجد الشرطة بالقاهرة، واقتصر التشييع على أفراد الأسرة وعدد من نجوم الفن، ما أثار تساؤلات الجمهور حول أسباب الغياب.

أسباب الغياب

كشف مصدر قريب من الأسرة، في تصريحات لـ«عكاظ»، أن غياب «الزعيم» جاء لأسباب صحية، مشيراً إلى أن حالته الصحية وتقدمه في العمر لا يسمحان له بحضور التجمعات الكبيرة.

وأوضح المصدر أن الأسرة فضّلت عدم حضوره حرصاً على سلامته، وتجنباً لأي مضاعفات صحية قد تنتج عن الزحام.

حضور الجنازة

شهدت الجنازة حضور ابنَي «الزعيم» محمد ورامي، ونجل الراحلة عمر مصطفى متولي، والمنتج عصام إمام، إلى جانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد السعدني وخالد الصاوي.

سبب الوفاة

ورحلت إيمان إمام عن عالمنا أمس بعد صراع طويل مع المرض، إثر أزمة صحية حادة أدت إلى تدهور حالتها، لتفارق الحياة وسط حزن عميق من أسرتها ومحبيها.