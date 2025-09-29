اختير السيناريست والمؤلف مدحت العدل رئيسا لمؤتمر أدباء مصر في دورته الـ37، معربا عن امتنانه لأعضاء الأمانة العامة على الثقة الكبيرة التي منحوه إياها، واصفا هذا الاختيار بالفخر والمسؤولية الثقافية الكبرى.

تفاصيل مؤتمر أدباء مصر

وأكد العدل في بيان صحفي، أن الدورة الحالية تأتي في وقت مهم للمجتمع المصري والمنطقة، موضحا أن المؤتمر يعد منصة حيوية للتلاقي بين الأدباء والمبدعين من مختلف المحافظات والأجيال، ويتيح الفرصة للحوار الثقافي والبناء على الإرث الأدبي المصري.

وأضاف أن الدورة الـ37 تسلط الضوء على دور الأدب والدراما كقوة ناعمة تعكس هوية وثقافة مصر، مشيرا إلى أنها تسهم في صون الهوية الوطنية وفتح آفاق الأمل أمام الأجيال القادمة.

وجاء انتخابه بأغلبية الأعضاء خلال الاجتماع الأخير لأمانة المؤتمر، الذي يستعد لإقامة فعالياته في نهاية العام الجاري تحت عنوان: «الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل»، مع اختيار الأديب الراحل محمد جبريل ليكون شخصية الدورة.

أعمال مدحت العدل

على جانب آخر، يستعد مدحت العدل لعرض مسرحية «أم كلثوم» التي يقوم بكتابتها وإنتاجها، والمقرر عرضها يوم 3 أكتوبر القادم على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.