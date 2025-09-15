شيرين عبدالوهاب هل تعود بقوة؟

تجهّز المغنية شيرين عبدالوهاب، مفاجأة لجمهورها بإطلاق ألبوم غنائي جديد خلال الموسم الشتوي لعام 2026، في خطوة تعكس رغبتها القوية في العودة إلى الساحة الفنية بعد فترة من الأزمات الشخصية والفنية. وسائل الإعلام المحلية كشفت أن إدارة أعمالها الجديدة وضعت خطة زمنية مدروسة لعودة قوية تشمل ألبومًا متنوعًا من الأغاني العاطفية والوطنية. أغاني الألبوم مكتملة من حيث الكلمات والألحان، لكن تم تأجيل تنفيذها سابقًا نظرًا لظروفها الصحية والنفسية. شيرين، تعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين، بينهم عمرو مصطفى الذي قدّم معها مؤخرًا أغنية وطنية بعنوان «غالية بلدنا»، جمعتها كذلك مع تامر حسين وتوما. هذا التعاون الفني يعكس رغبتها في تقديم أعمال تحمل رسائل إيجابية وتعزز ارتباطها بجمهورها، خاصة بعد الرسالة التي وجهتها لمحبيها عبر حساباتها الرسمية شاكرة دعمهم ووعدتهم بالمفاجأة. عودتها المرتقبة تحظى بترقّب كبير من الوسط الفني، وسط آمال أن يعيد الألبوم الجديد شيرين إلى صدارة المشهد الغنائي العربي ويعيد وهجها الفني لجمهورها العريض.