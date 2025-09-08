«مستر بيست» يثير الجدل في حفل جوائز MTV بمشهد جريء

شهد العرض التمهيدي لحفل جوائز MTV للأغاني المصورة 2025 مساء أمس (الأحد)، في قاعة يو بي إس أرينا، بمدينة نيويورك، حضور اليوتيوبر الشهير مستر بيست (اسمه الحقيقي جيمي دونالدسون)، برفقة خطيبته ثيا بويسن. ويُعد هذا الظهور الأول له في تاريخ الحفل، ما جعل الأنظار تتجه نحوه منذ البداية.

تقديم جائزة «أفضل فنان جديد»

شارك مستر بيست في تقديم جائزة أفضل فنان جديد، التي كانت من بين الفئات الأكثر ترقباً، إذ تنافس فيها كل من أليكس وارن، سومبر، وفرقة ذا مارياس.

وخلال تقديم الجائزة، اعتمد مستر بيست على حيلة مسرحية غير معتادة تضمنت إنزال تمثال القمر الشهير باستخدام مروحية ودراجة نارية، في خطوة وصفها البعض بأنها مبالغ فيها ومحرجة، فيما رأى آخرون أنها أضافت روح الدعابة للعرض.

ردود فعل متباينة

على الرغم من محاولاته لإضفاء طابع استعراضي، انقسمت ردود الفعل بين الإعجاب بروحه المرحة والانتقاد لعدم ملاءمة أسلوبه للسياق الفني للحفل. وانتشرت التعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجعلت مستر بيست محور نقاش واسع بين المتابعين.

فوز أليكس وارن يسرق الأضواء

أسفرت منافسات فئة أفضل فنان جديد عن فوز المغني أليكس وارن، خصوصاً بعد النجاح الكبير لأغنيته «Ordinary»، التي احتلت قائمة بيلبورد هوت 100 لمدة 29 أسبوعاً، بما فيها فترة تصدر في المركز الأول. وشكل هذا الفوز لحظة فارقة في مسيرته الفنية.

مستر بيست على السجادة الحمراء

وعلى السجادة الحمراء، أعرب مستر بيست عن استمتاعه بالحفل، مشيراً إلى أنه تعرف على العديد من الفنانين الذين يتابعهم عبر حساباته على تيك توك، واستفاد من الفرصة لتكوين صداقات جديدة في الوسط الفني.