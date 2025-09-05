نجل شقيق المايسترو سليم سحاب لـ «عكاظ»: تحسنت حالته الصحية وغادر المستشفى

كشف زياد فيكتور، نجل شقيق المايسترو سليم سحاب، تطورات حالة عمه الصحية، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة استدعت نقله بالفترة الماضية إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكداً أن يتمتع حالياً بحالة صحية جيدة.

وقال زياد فيكتور، في تصريحات خاصة لـ صحيفة «عكاظ»، خرج المايسترو من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وتماثله الشفاء، لافتًا إلى أنه سيستكمل باقي علاجه تحت إشراف الأطباء والممرضين في منزله الخاص.

ومن جانبه، طمأن المايسترو سليم سحاب متابعيه وجمهوره في أول تعليق له بعد تعافيه وخروجه من المستشفى، مشاركاً جمهوره منشورًا يشكر فيه كل من سأل عليه ويطالب محبيه بالدعاء له.

وجاء نص منشور سليم سحاب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» كالتالي: «بعد وعكة صحية آلمَت بيّ، أُعلن لجمهوري الحبيب أنني عدتُ إلى بيتي سالمًا معافى، لقد كانت محبتكم ودعواتكم بمثابة مظاهرة حب عارمة غمرتني، ودفعتني للتغلب على هذه المحنة».

ووجه المايسترو سليم سحاب الشكر لكل من سأل عليه، قائلاً: «الحمد لله الذي استجاب لدعائكم، وأنا ممتن لكم من كل قلبي».

يذكر أن نقل سليم سحاب، سابقاً، إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن الإرهاق الشديد، ما استدعى تأجيل جولته لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء.



