أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ تسجيل فيلم «7Dogs»، رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكتب تركي آل الشيخ منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، وقال إن فيلم «7Dogs» استطاع دخول موسوعة جينيس بدعم من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع جميع القطاعات الأمنية واستديوهات الحصن بالرياض.

وأشار «آل الشيخ» أن فيلم «7Dogs» حقق الرقم القياسي كأكبر انفجار سينمائي، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم فيلم جيمس بوند Spectre (2015) الذي بلغ 68.47 طن من مادة TNT، ليسجل «7Dogs» انفجاراً بلغت قوته 170.7 طن من نفس المادة.

وأكد تفوق فيلم «7Dogs» على فيلم جيمس بوند No Time To Die (2021) في فئة أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار في مشهد واحد، إذ بلغ الرقم السابق 136.4 كجم من TNT، بينما سجل 7Dogs 405.85 كجم.

واحتفل «آل الشيخ» بهذا الإنجاز، إذ لفت أنه سيضع المملكة في مقدمة صناعة السينما العالمية، ويعكس تطور البنية التحتية للإنتاج الفني ضمن رؤية 2030، ومن المتوقع عرض الفيلم قريباً وسط ترقب محلي وعالمي.

يُذكر أن «7Dogs» هو أول فيلم يتم تصويره داخل استوديوهات الحصن Big Time، وضم الفيلم مجموعة من أبرز النجوم؛ بينهم كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، ويُخرجه «الثنائي العالمي Adel & Belal».