محمد منير من بينهم.. الشركة المنتجة لفيلم «ضي» تسدل الستار قبل عرضه في السينمات

أسدلت الشركة المنتجة لفيلم «ضي-سيرة أهل الضي» الستار عن البوسترات الدعائية للعمل، التي تصدر فيها مشاركون هم الكينج محمد منير والفنان المصري محمد ممدوح الشهير بـ «تايسون» وغيرهم من نجوم الفن.

عكس البوستر الدعائي لفيلم «ضي-سيرة أهل الضي» أجواء الصمود والأمل والإمكانات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة، ومن المقرر أن يطرح الفيلم يوم 3 سبتمبر في جميع السينمات المصرية والعربية.

يعيد هذا الفيلم الكينج للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه «دنيا»، الذي تم إنتاجه عام 2005 مع المخرجة جوسلين صعب، والذي شاركته بطولته النجمة حنان ترك وغيرهم من نجوم الفن.

فيلم «ضي» من بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، وحنين سعيد. تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج أحمد يوسف، هيثم دبور، كريم الشناوي. ويشارك في الإنتاج كل من: بلو برنت، فيلم سكوير، سينرجي، أفلام مصر العالمية، ريد ستار، وسيني ويفز، بينما تتولى شركة بيج تايم التوزيع الخارجي.