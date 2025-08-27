أكد الموسيقار صلاح الشرنوبي، أنه لم يفكر في الاعتزال نهائياً يوماً ما؛ لأن الفنان الحقيقي لا يعتزل، مشيراً إلى أنه يفضل عدم الظهور كثيراً في المناسبات الفنية لحكم السن.

وأوضح «الشرنوبي» في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، أنه يُعرض عليه الكثير من الأعمال الفنية، ولكنه يرفضها؛ لأنها لا تضيف لمشواره الفني، معلقًا: "معتزلتش ومفيش حد بيحب الفن بيعتزل ولا ملحنين ولا مغنين وحتى لما بيكبروا في السن بيشتغلوا".

وأكد أنه يحضر لمشاريع فنية كثيرة بالفترة المقبلة أبرزها التعاون مع المطرب السوري رامي السلطان بجانب أغنية جديدة تم طرحها أخيراً مع المطربة المغربية سيليا الزناتي.

وكان صلاح الشرنوبي بالفترة الماضية قد فجع بوفاة نجله محمد بشكل مفاجئ، إذ أكد في تصريحات تلفزيونية أن نجله لم يكن يعاني من أي مرض وتوفي بشكل مفاجئ، طالباً من الجمهور الدعاء له بالمغفرة والرحمة.

يذكر أن صلاح الشرنوبي ولد بحي «الأنفوشي» بمدينة الإسكندرية، عام 1957، وأظهر منذ طفولته ولعاً بالموسيقى وآلاتها، خصوصاً آلة الأكورديون، ولم يدرس الموسيقى أكاديميًا، ولكنه ثقف نفسه بنفسه، وتعلم العزف على آلة الكمان، ثم تعلم العزف على العود، كما تعلم أيضًا كتابة النوتة الموسيقية، ومن ثم اقتحم عالم الفن والغناء ووصل بإصراره للتعاون مع كبار النجوم.