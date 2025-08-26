ماجد الكدواني يتعاقد على مسلسل «سنة أولى طلاق» والعرض رمضان 2026

تعاقد الفنان المصري ماجد الكدواني على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «سنة أولى طلاق»، من تأليف شيرين دياب وإنتاج أحمد الجنايني، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.

ويجرى ماجد الكدواني، حاليًا، التحضيرات الأول لمسلسله الجديد «سنة أولى طلاق»، وجارٍ الاستقرار على مخرج العمل وأيضًا التعاقد مع باقي فريق المسلسل.

يشهد مسلسل «سنة أولى طلاق» تعاونًا جديدًا يجمع بين شيرين دياب مع ماجد الكدواني بعد تعاونهما سويا من خلال فيلم «أسد» للمخرج محمد دياب، ويشاركها في كتابة السيناريو كل من محمد دياب وخالد دياب، فيما يتولى التصوير أحمد بشاري والمونتاج أحمد حافظ والديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل، ويضع الموسيقى التصويرية هشام نزيه. ويضم الفيلم في بطولته محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، إسلام مبارك من السودان، أحمد داش، كامل الباشا من فلسطين، إلى جانب الكدواني.

وفي الدراما، كان آخر أعمال ماجد الكدواني في بداية العام مسلسل «موضوع عائلي 3» والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، والعمل من بطولة: رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، الفنانة ياسمين وافي والفنانة رانيا يوسف وغيرهم من نجوم الفن.

أما عن السينما، فكانت آخر مشاركات الكدواني من خلال فيلم «المشروع X»، الذي ظهر ضمن أحداث الفيلم كضيف شرف، والعمل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، هنا الزاهد، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا وغيرهم، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني.