رد الإعلامي محمود سعد على الجدل المثار بين الجمهور حول عدم استعانة المطربة المصرية أنغام بالأطباء المصريين وسفرها إلى ألمانيا وتلقيها العلاج هناك، مؤكدا أن قرارها لا يقلل من قيمة الطب المصري.

وأوضح محمود سعد في مقطع فيديو عبر حسابه بالفيسبوك، أنه هو أول من نصحها بالسفر إلى ألمانيا لوجود مستشفى متخصص في كل ما يتعلق بأمراض البنكرياس بأشكالها، لافتًا إلى أن هذا لا يقلل أو يشكك في قيمة الطب المصري.

وتابع محمود سعد: «لما أنغام قالتلي بعاني من مرض في البنكرياس، قلتلها أفضل مستشفى للبنكرياس في ألمانيا، وده لا يقل من الطب المصري ولا حد يقدر يشكك ويقل منه، الأطباء المصريون ممتازون في الخارج».

وأضاف: «هل عندنا في الوطن العربي أطباء تخصصوا في البنكرياس وبيعملوا عمليات يوميًا الإجابة لا، وأن يتقال أن الطب المصري مش تمام وإزاي هي سابته، كلام مش منطقي ومش صحيح في حدود الإمكانيات المتاحة للطبيب وللبحث العلمي هو ممتاز، ولكن في حاجات متطورة وأجهزة حديثة».

وتحدث محمود سعد عن علاقته بأنغام، لافتًا إلى أنه تجمعه علاقة صداقة عميقة امتدت إلى 27 سنة، ولم يحدث بيننا يوماً أي اختلاف في وجهات النظر وبيننا ثقة متبادلة وتجاوزنا مراحل صعبة سويا.