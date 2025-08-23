دخلت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب منعطفاً جديداً، بعد تصريحات مثيرة لشقيقها محمد عبد الوهاب ضد محاميها السابق ياسر قنطوش. فقد ردّ عبر حسابه على «فيسبوك» على البيان الأخير للمحامي، الذي ناشد فيه وزارتي الثقافة والصحة التدخل لإنقاذ شيرين، قائلاً: «أنت في آخر جلسة قلت للقاضي إن أخوها دخلها المستشفى ليستولي على ممتلكاتها.. مع إنك عارف الحقيقة! دلوقتي بتقول الوضع كارثي؟».

وكان قنطوش قد أكد أنه تلقى اتصالاً استغاثت فيه شيرين بعبارة «الحقني»، قبل أن ينقطع الخط، مشيراً إلى أنه أرسل محامين لمساعدتها فوجدوها في «حالة غير طبيعية»، بينما كان أحد الأشخاص بجوارها، ما دفعها لنهرهم ورفض تدخلهم.

المحامي السابق أوضح أنه طالب الفنانة مراراً بالابتعاد والسفر حفاظاً على استقرارها النفسي، متهماً أشخاصاً لم يُسمّهم بتهديد حياتها وتحويلها إلى «جحيم»، في وقت تتزايد فيه المخاوف حول حالتها النفسية واستقرارها الأسري.