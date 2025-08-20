حسم الإعلامي المصري محمود سعد، جدل تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام، بعدما انتشرت أقاويل تفيد بتدهور حالتها وعدم تناولها الطعام بل إنها تعتمد على الغذاء الصناعي، الأمر الذي أثار قلق متابعيها وجمهورها.

وأكد محمود سعد أن تداعيات الجراحة التي خضعت لها أنغام أخيراً تسبب لها ألماً وأعراضاً أخرى جانبية تستدعي بقاءها في المستشفى أياماً أخرى، نافياً تدهور حالتها الصحية.





وكتب محمود سعد في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «عايز اطمنكم على انغام لأن في أخبار كتير بتتنشر مش صحيحة.. لسه تداعيات الجراحة مسببالها ألم والأعراض الجانبية للعملية تستدعي بقاءها في المستشفى أيام أخرى لغاية ما يسيطروا عليها».

أضاف محمود سعد: «أنا بطمنكم عليها أول بأول علشان تبقوا عارفين الأخبار الدقيقة بعيداً عن الشائعات وعلشان طبعاً وده الأهم تدعوا لها».





وخضعت أنغام في الفترة الماضية لعملية منظار لاستئصال كيس من البنكرياس، أعقبتها جراحة أخرى لاستئصال ما تبقى من الكيس مع جزء من البنكرياس، وهو ما جعلها تدخل في مرحلة علاجية معقدة استدعت سفرها لاحقاً إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دقيقة.