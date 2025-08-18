في مبادرة تهدف إلى دعم المحتوى الشعري، وتكثيف حضوره في المنصات الرقمية، أعلن الشاعر مشعل بن محماس الحارثي عن موافقته الكاملة على نشر قصائده وأشعاره وإعادة تداولها من قبل الجميع، دون أي مقابل مادي أو إذن مسبق.

وتأتي مبادرة الحارثي التي أعلنها عبر حساباته عبر الشبكات الاجتماعية، تزامناً مع تأكيد الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أن نشر القصائد أو استخدامها دون الحصول على موافقة صاحبها يُعدّ انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، ويعرّض المخالف للعقوبات والغرامات المالية.

وامتاز الشاعر مشعل بن محماس الحارثي بحضوره في المحافل الرسمية كشاعر وطن، وصوت شعري يصف قوة بلاده وعزمها وحزمها في التصدي للأعداء، ومساعدتها ووقوفها مع الدول الإسلامية الشقيقة، ليكون الأوحد والأبرز الذي يتسيّد شعر الحماسة في الوقت الحالي على مستوى الخليج العربي.