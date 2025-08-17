كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي مشاركتها كضيفة شرف في فيلم «The Seven Dogs» بطولة النجمين المصريين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، مشيرة إلى أن العمل سيكون نقلة نوعية في تاريخ السينما.

وشاركت هالة صدقي جمهورها لحظات خاصة من كواليس تصوير فيلم «The Seven Dogs»، وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام».

وعلقت على فيديو انتهاء تصوير الفيلم، بالقول: «بالرغم إني ضيفة عزيزة جدًا طبعًا تم الانتهاء من آخر مشهد فيلم 7 Dogs، من إخراج عادل العربي وبلال فلاح، وقصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو أحمد الدباح، وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ومشاركة عدد عظيم من الضيوف ونجوم عالميين هتكون مفاجأة وأكيد أنا منهم».

وأشارت هالة صدقي إلى أن فيلم «The Seven Dogs» سيكون نقلة نوعية في تاريخ السينما، معلقة قائلة: «شكرًا للمملكة العربية السعودية على تقديم فيلم هيكون نقلة نوعية في تاريخ السينما وتوفير كل الإمكانيات الممكنة لظهور عمل عالمي بفنانين من السعودية ومصر ومن مختلف أنحاء العالم».