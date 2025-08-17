تنسق أسرة الفنانة الكويتية حياة الفهد مع وزارة الصحة للاستعجال في إجراءات سفرها للخارج لاستكمال علاجها في أوروبا، إثر الجلطة الدماغية التي أصابتها بعد خضوعها لجراحة قسطرة قبل أسابيع.

وفيما ترقد أم سوزان على السرير الأبيض في أحد المستشفيات الحكومية بالكويت، أكد حفيد الفنانة خالد العبيد، استقرار وضعها الصحي وفقاً لتقاير الأطباء، مطالباً محبيها بالدعاء لها حتى تتجاوز محنتها.

وفي السياق، تمنى عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية الشفاء العاجل للفهد. ونشر كل من طارق العلي، وإلهام الفضالة، وفاطمة الحوسني، وخالد المظفر، على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل دعم لسيدة الشاشة الخليجية.