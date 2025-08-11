قررت وزارة الثقافة المصرية منع التعامل مع الفنان محمود عزازي بشكل نهائي، وإنهاء التعاقد معه وعدم إشراكه في أية عروض مسرحية تابعة لها.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة: «صدر القرار بعد الأزمة المتعلقة بعرض مسرحية «نوستالجيا 80/90»، وتغيبه عن المشاركة دون التنسيق مع صناع العمل، ما تسبب في أزمة كبيرة».

من جانبه كشف الفنان محمود عزازي، تفاصيل أزمته مع الفنان تامر عبدالمنعم، بسبب غيابه عن عرض مسرحية «نوستالجيا 80/90».

وقال عزازي، في فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»: «من يوم 13 يوليو اعتذرت عن المسرحية لأسباب خارجة عن إرادتي، ولما طلبوني في 1 أغسطس عشان مفيش بديل وافقت أطلع أعرض، أنا معرفش هو بيعمل لقطة على حسابي ليه، الحمد لله كان كرماً كبيراً من ربنا، ونجاح استمر لآخر لحظة عرضت فيها، وربنا يعلم أني احترمت وقدرت كل العاملين بالعرض من الأكبر للأصغر واحد، وربنا يعلم إن اعتذاري كان بسبب قهري وأنهم تقبلوه».

وأضاف: «ولما مالقوش بديل بعد 18 يومًا سبت اللي بمر به، وعرضت إنقاذًا للموقف، واتفقنا اتفاقًا جماعيًا أن 1 أغسطس آخر يوم عرض ليّا، وقالوا لي تامر هيعرض مكانك، واحتمال نغيّر بوستر المسرحية، المفاجأة الوحيدة في كل ده هو أنه يكتب إني تغيبت بشكل مفاجئ، وإن تامر أنقذ العرض، والله ما حصل، يا جماعة الكلام ده ظلم وما حصلش، إلا بقى لو بيتكلموا على ممثل زميل تاني جه مكاني مش أنا».

وفي وقت سابق، أكد الفنان تامر عبدالمنعم، اضطراره للقيام بدور الزعيم عادل إمام في المسرحية، بسبب غياب عزازي عن العرض.