تستعد القاهرة لانطلاق فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي يقام في قلعة صلاح الدين من 15 حتى 23 أغسطس، برعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار. المهرجان، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الفنية في مصر، يكرّم هذا العام 12 شخصية تركت بصمة بارزة في الفن والثقافة، من بينهم الموسيقار هاني شنودة، والنجم إيهاب توفيق، وعازف العود حسين صابر.

ويشهد المهرجان على مسرح المحكي ليالي فنية متنوعة، تبدأ يومياً في الثامنة مساءً، بمشاركة نجوم من مصر والعالم، منهم فرقة وسط البلد، خالد سليم، ياسين التهامي، هشام عباس، مصطفى حجاج، أحمد جمال، علي الحجار، مدحت صالح، إضافة إلى فرق موسيقية من كولومبيا وكازاخستان وفلسطين.

ويختتم المهرجان فعالياته في 23 أغسطس بحفلين متتاليين لفرقة كايرو كافيه بقيادة علي شرف، والفنان إيهاب توفيق، لتسدل القاهرة الستار على 9 ليالٍ من الموسيقى والغناء، تمزج بين التراث والأصوات العصرية في أجواء قلعة صلاح الدين التاريخية.